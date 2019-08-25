Balıkesir Teknokent ekimde açılıyor

Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle Balıkesir’de yapımına geçen yıl başlanan teknoloji geliştirme bölgesi (Teknokent), ekim ayında hizmete girecek. Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla 2001’de kurulmaya başlanan Teknokentler, girişimci, araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirerek yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine katkı sağlıyor.

Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’nde 9 bin 970 metrekare kapalı alanda inşa edilen ‘Balıkesir Teknokent’, ekim ayında hizmet vermeye başlayacak. Tesiste 69 ofis, konferans salonu, sosyal donatı ve restoran yer alıyor.

Vergi muafiyeti var

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı, Teknokent’teki ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimcilik eğitimleri verileceğini söyledi. Girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulacağını aktaran Balcı, “Firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilecek. Bununla birlikte proje çıktılarının patentleşme süreçleri yönetilecek. Balıkesir Üniversitesinin laboratuvar ve sosyal imkânlarından firmalarımız faydalanabilecek” dedi.

Teknokentlerde firmaların vergi muafiyetlerinden yararlandığını kaydetti. Balcı, “Geldiğimiz noktada uzman personel planlaması ve tanıtım faaliyetlerini yürütmekteyiz. Teknokentimize ekimde başvuruları almayı düşünüyoruz. Başvuru tarihlerini, bunları belirledikten sonra ilan edeceğiz. Firmaların web sayfamızı takip etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.