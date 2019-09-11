Balıkesir'de ilk ders zili çaldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karesi Ali Hikmet Paşa İlkokulu’nda tören düzenledi. Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, “Herkes mutlaka kitap okumalı. Bu alışkanlık küçük yaşlarda kazanılıyor. El birliğiyle, BENGİ Projesi adı altında başlattığımız kampanyayla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise “Vali Yazıcı ile beraber 3 yıldır idari görevler üstleniyoruz. Kaymakamımız Abdülkadir Demir ile de 3 yıl Karesi’de beraber görev yaptık. Her ikisinin deeğitime verdiği önemi çok iyi biliyorum. Başlatılan ‘BENGİ Projesi’ Balıkesir’de çığır açtı. Büyükşehir olarak her daim okullarımızın yanındayız” diye konuştu.