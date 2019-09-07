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    HaberlerEge‘Balıkesirimize layık olmalıyız’
    07.09.2019 - 03:15

    ‘Balıkesirimize layık olmalıyız’

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

    ‘Balıkesirimize layık olmalıyız’

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde Milli Mücadele ateşini yakan Balıkesir’in bir evladı olmaktan her zaman gurur duyduğunu kaydeden Yılmaz, “Bizler, tarihimizden aldığımız ilham ve cesaret ile Balıkesir’i ve Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bağrından çıktığımız yüce Türk milletine ve Balıkesirimize en güzel şekilde hizmet etmek için, güveninize layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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