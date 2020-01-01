01.01.2020 - 00:02 |
Balıkesir’in karbon ayak izi ölçülüyor
Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını başlattı. Karbon yoğunluğunu azaltmak için harekete geçen Büyükşehir www.balikesir.bel.tr/bilgi-hizmetleri/karbon-ayak-izi-hesaplama web adresi üzerinden vatandaşın karbon ayak izini ölçümlemesine imkân sunuyor. Ölçümlemenin ardından Balıkesir’in karbon ayak izi belirlenecek.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.