Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını başlattı. Karbon yoğunluğunu azaltmak için harekete geçen Büyükşehir www.balikesir.bel.tr/bilgi-hizmetleri/karbon-ayak-izi-hesaplama web adresi üzerinden vatandaşın karbon ayak izini ölçümlemesine imkân sunuyor. Ölçümlemenin ardından Balıkesir’in karbon ayak izi belirlenecek.