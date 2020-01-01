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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir’in karbon ayak izi ölçülüyor
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    01.01.2020 - 00:02 |

    Balıkesir’in karbon ayak izi ölçülüyor

    Balıkesir’in karbon ayak izi ölçülüyor

    Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını başlattı. Karbon yoğunluğunu azaltmak için harekete geçen Büyükşehir www.balikesir.bel.tr/bilgi-hizmetleri/karbon-ayak-izi-hesaplama web adresi üzerinden vatandaşın karbon ayak izini ölçümlemesine imkân sunuyor. Ölçümlemenin ardından Balıkesir’in karbon ayak izi belirlenecek.

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