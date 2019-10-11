11.10.2019 - 02:08 |
Balıkesir’in vizyon sahibi gençleri
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Balıkesir öğrenci yurdunda gençlerle buluştu.
Yerel yönetici olarak yüklerinin ağır olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Bizlere yükümüzü paylaşacak vizyon sahibi gençler gerekli” dedi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve hayat tecrübelerini anlatan Başkan Yılmaz, vakitlerini değerlendirirken kendilerine bir şeyler katan insanlarla bir arada olmaları konusunda öğüt verdi. Başkan Yılmaz, öğrencilerle masa tenisi oynadı, sohbet edip yemek yedi.
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