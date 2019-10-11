Balıkesirspor küllerinden doğuyor

TFF 1. Lig’de yeni sezonda 2. Lig’e düşmesi kesin gözüyle bakılmasına rağmen ilk 7 haftada topladığı 13 puanla zirve mücadelesi veren Balıkesirspor, Ekol Göz ve Ekol Hastaneleri ile isim ve göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz ile yan yana gelerek kırmızı beyazlıların yeni adını ve formasını tanıttı. 1. Lig’de ‘Ekol Hastaneleri Balıkesirspor’ adı ile mücadele edeceklerini belirten Başkan Dağlı, “Sezon öncesi mali konularla büyük mücadele verdik. 3 yıldır süren transfer engelini kaldırarak takımımıza takviyeler yaptık. Sezon öncesi verdiğimiz varoluş mücadelesini ligde de sürdüyoruz” dedi.



Balıkesirspor’u eski günlerine döndürmek adına büyük mesai harcadıklarını belirten Başkan Dağlı, “Bu yolda öncelik olarak mali konularda destekçi aramıştık. Ekol Hastaneleri ile yaptığımız güçbirliği bizi büyük oranda rahatlattı. Şimdi de Balıkesirspor’a gönül veren başta siyasetçiler olmak üzere kentin ileri gelenlerinden destek bekliyoruz. Bu takımı Süper Lig’e yeniden taşımak için el ele vermemiz gerekiyor” dedi. Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz da, “Balıkesirspor’un 1. Lig’de sürdürdüğü varoluş ve Süper Lig mücadelesinde destekçi olmak bizler için çok değerli. Bu birlikteliğin Balıkesirspor’a güç vereceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.



Türkiye’de birlikte imza attılar



Balıkesirspor yönetimi Türkiye’de bir ilke imza attı. Tribünde kadın taraftarların sayısını artırmak için büyük bir adım atan kırmızı beyazlı yönetim, kadın taraftarlara ücretsiz passolig kartı ve kombine kampanyası başlattı. İlklerin takımı olma adında da yeni projelerinin olduğunu belirten Başkan Dağlı, “Kadın taraftarlarımız için ücretsiz passolig kartı ve kombine kampanyası başlattık. Tüm maçlarda geçerli olan Passolig kartı olmayan kadın taraftarlarımız Store mağazamıza uğrayarak kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalik fotoğrafı ile başvurabilir” dedi.