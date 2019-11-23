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    HaberlerEge HaberleriBalıkesirspor’a İzmir yaramıyor
    23.11.2019 - 00:00 |

    Balıkesirspor’a İzmir yaramıyor

    Bu sezon İzmir takımlarına karşı deplasmanda oynadığı ilk maçta Altay’a 1-0 mağlup olan Balıkesirspor, son 9 İzmir deplasmanında 1 kez kazandı. TFF 1. Lig’in 12. haftasında Balıkesirspor yarın saat 16.30’da Menemenspor’a konuk olacak. Bu sezon Altay’a deplasmanda 1-0 mağlup olan kırmızı beyazlıların, İzmir takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son maçlarda aldığı mağlubiyetler dikkat çekiyor. Balıkesirspor, İzmir takımlarına karşı son galibiyetini 8 Mart 2014 tarihinde Bucaspor’a karşı 2-0’lık skorla aldı.

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