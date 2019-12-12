12.12.2019 - 07:50 |
‘Balıkta KDV yüzde 8’den 1’e düşmeli’
MUĞLA’NIN Milas ilçesi Ekinambarı ve Avşar mahallelerinde, toprak havuzda kültür balığı üreten üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’la buluştu.
MUĞLA’NIN Milas ilçesi Ekinambarı ve Avşar mahallelerinde, toprak havuzda kültür balığı üreten üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’la buluştu. Toprak havuz balıkçıları, balıkta yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini, elektrikte indirimli tarife uygulanmasını, kullandıkları mazottan ÖTV alınmamasını istedi. Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, taleplerin TOBB’ye raporla iletildiğini söyledi.
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