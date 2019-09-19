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    HaberlerEgeBalkan Festivali, bu yıl Saygın anısına
    19.09.2019 - 07:50 |

    Balkan Festivali, bu yıl Saygın anısına

    Buca Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez organize edilen Uluslararası Balkan Festivali, Buca’nın ablası Işılay Saygın adına düzenlenecek.

    Balkan Festivali, bu yıl Saygın anısına

    Buca Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez organize edilen Uluslararası Balkan Festivali, Buca’nın ablası Işılay Saygın adına düzenlenecek. 21-22 Eylül günleri arasında Hasanağa Bahçesi’ndeki festival, kortej yürüyüşle başalayacak. Balkan yemekleri yarışması, halk oyunları gösterisi ve defile gibi etkinliklerin olacağı festivalde, Cenk Bosnalı ve Suzana Gavazova sahne alacak.

    Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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