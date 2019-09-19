19.09.2019 - 07:50 |
Balkan Festivali, bu yıl Saygın anısına
Buca Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez organize edilen Uluslararası Balkan Festivali, Buca’nın ablası Işılay Saygın adına düzenlenecek.
Buca Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez organize edilen Uluslararası Balkan Festivali, Buca’nın ablası Işılay Saygın adına düzenlenecek. 21-22 Eylül günleri arasında Hasanağa Bahçesi’ndeki festival, kortej yürüyüşle başalayacak. Balkan yemekleri yarışması, halk oyunları gösterisi ve defile gibi etkinliklerin olacağı festivalde, Cenk Bosnalı ve Suzana Gavazova sahne alacak.
Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.