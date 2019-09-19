Balkan Festivali, bu yıl Saygın anısına

Buca Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez organize edilen Uluslararası Balkan Festivali, Buca’nın ablası Işılay Saygın adına düzenlenecek. 21-22 Eylül günleri arasında Hasanağa Bahçesi’ndeki festival, kortej yürüyüşle başalayacak. Balkan yemekleri yarışması, halk oyunları gösterisi ve defile gibi etkinliklerin olacağı festivalde, Cenk Bosnalı ve Suzana Gavazova sahne alacak.