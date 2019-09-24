24.09.2019 - 00:22 |
Balkan Şampiyonası İzmir'de
2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası’na bu yıl İzmir ev sahipliği yapacak. 27-29 Eylül günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası’nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan toplam 28 takım ve 56 milli sporcu ter dökecek.
‘Voleybolseverleri bekliyoruz’
Ev sahibi Türkiye erkeklerde dokuz, kadınlarda da 11 takım ile mücadele edecek. Önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, yeni dönemde birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarının altını çizdi ve tüm İzmirlileri Bostanlı’da yeni yapılan voleybol sahalarına davet etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.