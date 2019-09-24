BİST100.021-0,22EURO6,300,18USD 5,730,13ALTIN280,09-0,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBalkan Şampiyonası İzmir'de
    24.09.2019 - 00:22 |

    Balkan Şampiyonası İzmir'de

    2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası’na bu yıl İzmir ev sahipliği yapacak. 27-29 Eylül günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası’nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan toplam 28 takım ve 56 milli sporcu ter dökecek.

    Balkan Şampiyonası İzmir'de

    ‘Voleybolseverleri bekliyoruz’

    Ev sahibi Türkiye erkeklerde dokuz, kadınlarda da 11 takım ile mücadele edecek. Önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, yeni dönemde birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarının altını çizdi ve tüm İzmirlileri Bostanlı’da yeni yapılan voleybol sahalarına davet etti.

     

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
    daha fazla video için
    Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

    EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

    Sıradaki Haber