Balkan Şampiyonası İzmir'de

‘Voleybolseverleri bekliyoruz’

Ev sahibi Türkiye erkeklerde dokuz, kadınlarda da 11 takım ile mücadele edecek. Önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, yeni dönemde birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarının altını çizdi ve tüm İzmirlileri Bostanlı’da yeni yapılan voleybol sahalarına davet etti.