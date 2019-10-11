11.10.2019 - 02:25 |
Balkan Süt’ten Ankara’ya tesis
Halil Durmaz’ın İzmir Şirinyer’de küçük bir imalathanede kurduğu Balkan Süt ve Süt Ürünleri, bugün Torbalı ilçesindeki 20 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapıyor.
Firma şimdi de, Ankara Yenimahalle’de toplam 1800 metre kare alana kurulu yeni bölge müdürlüğünü hizmete açtı. Bölge müdürü Aydemir Bilgili, ‘’Depo, sevkiyat merkezi ve müdürlükten oluşan tesisle, daha fazla tüketiciyi Ege’nin kaliteli ve doğal süt ürünleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.