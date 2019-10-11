Balkan Süt’ten Ankara’ya tesis

Firma şimdi de, Ankara Yenimahalle’de toplam 1800 metre kare alana kurulu yeni bölge müdürlüğünü hizmete açtı. Bölge müdürü Aydemir Bilgili, ‘’Depo, sevkiyat merkezi ve müdürlükten oluşan tesisle, daha fazla tüketiciyi Ege’nin kaliteli ve doğal süt ürünleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.