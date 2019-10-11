BİST98.780-0,87EURO6,440,11USD5,850,19 ALTIN279,63-1,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBalkan Süt’ten Ankara’ya tesis
    11.10.2019 - 02:25 |

    Balkan Süt’ten Ankara’ya tesis

    Halil Durmaz’ın İzmir Şirinyer’de küçük bir imalathanede kurduğu Balkan Süt ve Süt Ürünleri, bugün Torbalı ilçesindeki 20 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapıyor.

    Balkan Süt’ten Ankara’ya tesis

     Firma şimdi de, Ankara Yenimahalle’de toplam 1800 metre kare alana kurulu yeni bölge müdürlüğünü hizmete açtı. Bölge müdürü Aydemir Bilgili, ‘’Depo, sevkiyat merkezi ve müdürlükten oluşan tesisle, daha fazla tüketiciyi Ege’nin kaliteli ve doğal süt ürünleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

    Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

    Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

    Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

    En güzel cuma mesajları 2019! Yeni, kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri 11 Ekim

    En güzel cuma mesajları 2019! Yeni, kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri 11 Ekim

    Sokak köpeğini köprüye astı!

    Sokak köpeğini köprüye astı!

    Sıradaki Haber