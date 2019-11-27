Balon uçurdular

Programda Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu balon uçurarak kadına karşı şiddete ‘hayır’ dedi. Başkan Zolan, “Yüreğimizde sadece güzellikler kalsın. Denizlimin ve bütün dünyanın kadınları buna fazlasıyla layık” diye konuştu.