27.11.2019 - 02:11 |
Balon uçurdular
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bir program düzenledi.
Programda Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu balon uçurarak kadına karşı şiddete ‘hayır’ dedi. Başkan Zolan, “Yüreğimizde sadece güzellikler kalsın. Denizlimin ve bütün dünyanın kadınları buna fazlasıyla layık” diye konuştu.
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