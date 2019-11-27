BİST105.9830,57EURO6,35-0,06USD5,76 0ALTIN2710,93
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriBalon uçurdular
    27.11.2019 - 02:11 |

    Balon uçurdular

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bir program düzenledi.

    Balon uçurdular

    Programda Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu balon uçurarak kadına karşı şiddete ‘hayır’ dedi. Başkan Zolan, “Yüreğimizde sadece güzellikler kalsın. Denizlimin ve bütün dünyanın kadınları buna fazlasıyla layık” diye konuştu.

    Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
    daha fazla video için
    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Krediyle şampiyon!

    Krediyle şampiyon!

    Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

    Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

    Çocuk 11. son bölümde Hasan'ın kararı ortalığı karıştırdı! Çocuk 12. yeni fragman...

    Çocuk 11. son bölümde Hasan'ın kararı ortalığı karıştırdı! Çocuk 12. yeni fragman...

    Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. son bölümde Azize, Kartal'dan kurtulmak için...

    Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. son bölümde Azize, Kartal'dan kurtulmak için...

    Sıradaki Haber