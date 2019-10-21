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    HaberlerEge‘BALOSB’nin üretimi ülkeye gurur veriyor’
    21.10.2019 - 01:28 |

    ‘BALOSB’nin üretimi ülkeye gurur veriyor’

    ‘BALOSB’nin üretimi ülkeye gurur veriyor’

    Balıkesir AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ni (BALOSB) ziyaret etti. Türkiye’nin ekonomi ve ticaret hayatının lokomotifi olan Ege ve Marmara bölgelerinin merkezinde bulunan Balıkesir’in, yatırım açısından cazibe merkezi haline geldiğini belirten Aydemir, “123 fabrika ve 9 bine yakın çalışanı ile üretim ve istihdamın en önemli merkezi haline gelen BALOSB, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor” dedi. BALOSB’de fabrikası bulunan firma sahipleriyle bir araya gelen Aydemir, ülke ekonomisine katkıları için teşekkür etti.

    Türkiye’de bir ilk

    BALOSB içerisinde kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kredilendirilen ilk küçük sanayi sitesi olma özelliği taşıyan ve yapımı hala devem eden Altıneylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Kooperatifi inşaatını da gezen Milletvekili Aydemir, “Ülkemizde bir ilke öncülük edilmesi bizi gururlandırıyor” dedi.

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