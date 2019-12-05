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    05.12.2019 - 07:50 |

    Banklar ve konteynerler öğrencilerden

    Çiğli Belediyesi ve 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

    Banklar ve konteynerler öğrencilerden

    Çiğli Belediyesi ve 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, öğrenciler Çiğli’nin banklarını ve konteynerlerini üretecek. Meslek liselerin çağdaş ülkelerdeki yeri ve önemine değinen Başkan Utku Gümrükçü, “Okul yönetiminin öğrencilerin hem eğitimini hem de ekonomisini bu kadar düşünmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizin böyle eğitimcilere ihtiyacı var. Meslek lisesi memleket meselesi diyerek okullarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

    Maaş alıyorlar

    Öğrencilerin de bu üretimden maaş aldığını belirten Okul Müdürü Oya Adataş da, “Belediyenin ihtiyaç duyacağı her türlü mobilya ve metal malzemeyi üretmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

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