Baraj havzasında doğal ıspanak lezzeti

ÇANAKKALE’NİN Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde, yaz aylarında suların çekildiği baraj havzasında susuz tarımın yanı sıra gübre ve zirai ilacın da kullanılmadığı doğal ıspanak üretimi yapılıyor. Köylüler, azalan suyla balçığa dönen havzada sulama ihtiyacı duymadan üretim yapıyor. Köy sakini Yurdanur Özmen, ıspanağın rahatlıkla tüketilebileceğini söyledi. l FATİH DALDAL DHA