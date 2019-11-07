BİST103.5440EURO6,370,14USD5,760,16ALTIN271,39-1,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriBaraj havzasında doğal ıspanak lezzeti
    08.11.2019 - 00:42 |

    Baraj havzasında doğal ıspanak lezzeti

    Baraj havzasında doğal ıspanak lezzeti

    ÇANAKKALE’NİN Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde, yaz aylarında suların çekildiği baraj havzasında susuz tarımın yanı sıra gübre ve zirai ilacın da kullanılmadığı doğal ıspanak üretimi yapılıyor. Köylüler, azalan suyla balçığa dönen havzada sulama ihtiyacı duymadan üretim yapıyor. Köy sakini Yurdanur Özmen, ıspanağın rahatlıkla tüketilebileceğini söyledi. l FATİH DALDAL DHA

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
    daha fazla video için
    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adıyaman'da korkutan deprem

    Adıyaman'da korkutan deprem

    En güzel Kandil mesajları 2019 - Kısa, uzun, resimli, anlamlı Mevlid Kandili mesajları

    En güzel Kandil mesajları 2019 - Kısa, uzun, resimli, anlamlı Mevlid Kandili mesajları

    Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak

    Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak

    Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı

    Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı

    Sıradaki Haber