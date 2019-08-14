‘Barış elçisi’ yaşam mücadelesini kaybetti

Türk-Yunan dostluğunun gelişmesine büyük katkı koyan, Yunanistan Kuzey Ege Adaları Ekonomik Kalkınma Ofisi Başkanı Thrasos Kalogridis (64) tedavi gördüğü Atina’daki hastanede yaşamını yitirdi. Ege Postası’nın haberine göre; mart ayından itibaren kanserle mücadele eden Kalogridis için Midilli’de Ag. Therapontos Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Türkiye’den de pek çok isim törendeki yerini aldı.

Dostluk bağları

İzmirli bir ailenin 3. kuşak ferdi olan Kalogridis, Midilli’den göçen Türklerle aynı kaderi paylaştığı için onlarla çok sıkı dostluklar kurmuştu. Kalogridis, iki halk arasındaki bağları sağlamlaştırmayı, ticaretle refah düzeyini artırmayı hedeflemişti.