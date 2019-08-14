BİST99.4050,20EURO6,240,34USD 5,580,43ALTIN268,40-0,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Barış elçisi’ yaşam mücadelesini kaybetti
    14.08.2019 - 00:50

    ‘Barış elçisi’ yaşam mücadelesini kaybetti

    ‘Barış elçisi’ yaşam mücadelesini kaybetti

    Türk-Yunan dostluğunun gelişmesine büyük katkı koyan, Yunanistan Kuzey Ege Adaları Ekonomik Kalkınma Ofisi Başkanı Thrasos Kalogridis (64) tedavi gördüğü Atina’daki hastanede yaşamını yitirdi. Ege Postası’nın haberine göre; mart ayından itibaren kanserle mücadele eden Kalogridis için Midilli’de Ag. Therapontos Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Türkiye’den de pek çok isim törendeki yerini aldı.

    Dostluk bağları

    İzmirli bir ailenin 3. kuşak ferdi olan Kalogridis, Midilli’den göçen Türklerle aynı kaderi paylaştığı için onlarla çok sıkı dostluklar kurmuştu. Kalogridis, iki halk arasındaki bağları sağlamlaştırmayı, ticaretle refah düzeyini artırmayı hedeflemişti.

    İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
    daha fazla video için
    Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Seyir tepesi sonu oldu! 300 metrelik uçurumdan düştü

    Seyir tepesi sonu oldu! 300 metrelik uçurumdan düştü

    Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

    Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

    Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

    Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Sıradaki Haber