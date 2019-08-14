Barış projesiyle yola çıktılar

EGİKAD’ın desteğiyle, üç ülkede yürütülen ‘Sosyal Toplum ve Kadın Girişimcileri Arasındaki İş İlişkileri ve Networkü Güçlendirme ve Tecrübelerinden Faydalandırma Projesi’yle kadınların iş hayatındaki yerinin sağlamlaştırılması yönünde önemli adımlar atılıyor.

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) tarafından desteklenen, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ‘Sosyal Toplum ve Kadın Girişimcileri Arasındaki İş İlişkileri ve Networkü Güçlendirme ve Tecrübelerinden Faydalandırma Projesi’ ile kadınların iş hayatında daha aktif olması hedefleniyor. Yunanistan’da Pire Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Odası, İspanya’da Santiago Compostela Ticaret Odası ve Türkiye’de EGİKAD’ın desteği ile Işınsu Kestelli öncülüğünde İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen projenin ilk toplantısı Yunanistan’da yapıldı. İspanya’da yapılacak ikinci toplantıda da, üç ülkeden gelen makaleler toplanacak, anket soruları hazırlanacak.

15 ay sürecek olan projenin son toplantısının adresi Türkiye olacak. Çalışmayla kadınların iş dünyasına katılımlarını sağlayacaklarını belirten EGİKAD Başkanı Nilhan Antitoros, şunları söyledi:

AB’den destek

“Avrupa Birliği tarafından fonlanan bu proje, hiçbir kar amacı gütmeden sadece kadınların haklarını iyileştirme ve geliştirmek için yapılıyor. Bu projeyle ilgili EGİKAD bünyesinde bir komite kurduk. Kadınların daha iyi şartlar altında iş yaşamında kendilerine yer bulmaları sağlanacak.”