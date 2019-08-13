Barış Selçuk Yarışması başvuruları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20’ncisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular, 15 Ağustos 2019 Perşembe gününe kadar devam ediyor. Başvuruların Büyükşehir Basın Yayın Müdürlüğü’ne yapılacağı yarışma hakkında ayrıntılı bilgi www.izmir.bel.tr web sitesinden alınabilir. Dört dalda verilecek ödüllerde birinciler 10 bin lira ödül kazanacak.