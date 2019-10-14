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    HaberlerEge‘Başaracağımız çok şey var’
    14.10.2019 - 07:50 |

    ‘Başaracağımız çok şey var’

    Altınordu’yla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Yukatel Denizlispor’da resmi sözleşmeyi imzalayan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, takıma geçer not verdi, “Geleceği parlak oyuncularımız var. Ligde çok güzel işlere imza atacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın ” dedi

    ‘Başaracağımız çok şey var’

    Süper Lig’e etkili giren ancak son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz’den boşalan koltuğu dolduran ve resmi sözleşme imzalayan Mehmet Özdilek, takımını yakından izlediği prova sonrası umutlu konuştu. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maçı tribünden takip eden deneyimli teknik adam, tüm futbolculara şans verildiği karşılaşmadan mutlu ayrıldı. Takımın iyi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Mehmet Özdilek, “Başaracağımız çok şey var. Herkes kendini göstermeye çalıştı. Bu ligde güzel işlere imza atacağız” dedi.

    ‘Herkes çalışacak’

    Genç futbolcuların da performansından övgüyle bahseden Özdilek, “Forma rekabeti üst düzeyde olacak. Genci tecrübelisi herkes elinden geleni yapacak. Gelecek vaad eden oyuncularımız var, onlar da gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayıp takıma fayda sağlayacak” yorumunu yaptı. Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlılarda dizinden sakatlanan Kolombiyalı golcü Rodallega çalışmalara katılmadı. Denizlispor’la 1 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Özdilek’in yardımcılıklarını Zafer Öğer, Veysel Cihan, Egemen Korkmaz, Yusuf Köklü ve Can Çiçekverdi yapacak.

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