'Başaracağız'

Tunç Soyer İZBETON ve İZELMAN işçileriyle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye bağlı kuruluşlara gerçekleştirdiği bayram ziyaretleri kapsamında İZBETON ve İZELMAN çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Başkan Soyer, “Türkiye’nin bizden bir umudu var. Başka kentlerin mazereti olabilir ama bizim başarılı olmaktan başka çaremiz yok. İşimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız” dedi.