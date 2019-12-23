23.12.2019 - 07:50 |
‘Başardık yukarıya bakıyoruz’
SÜPER Lig’de, Galatasaray’ı 2-1 yenerek puanını 23’e çıkaran Göztepe, yükselişini sürdürdü.
SÜPER Lig’de, Galatasaray’ı 2-1 yenerek puanını 23’e çıkaran Göztepe, yükselişini sürdürdü. Başkan Mehmet Sepil, “Bornova’da son lig maçımıza çıktık. Galatasaray’a karşı hiç kazanamamıştık. Hak ederek güzel bir galibiyet aldık” dedi.
Yeni statla birlikte işlerinin daha rahat olacağını belirten Sepil, “Yukarıya bakıyoruz. Haftaya Sivas’ta, liderle harika bir maça çıkacağız” dedi. Sarı kırmızılılar, bu sezon Trabzonspor’u deplasmanda yenmiş, Fenerbahçe’yle de berabere kalmıştı.
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