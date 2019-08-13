‘Başarıda doğru ekip çok önemli’

Gece hayatının dikkat çeken işletmecilerin başında gelen Yasin Becek, işletmecisi olduğu Alaçatı Limon Köyiçi’ni anlattı. İstanbul ve İzmir’de bir çok başarılı mekana imza atan Becek, bunu ekip işine bağladı. Limon’da amaçlarının müşterileri kendi evlerindeymiş gibi hissettirmek olduğunu belirten Becek, lezzet ve eğlenceği bir arada isteyenleri davet ediyor.

- Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz, Yasin Becek kimdir?

Yasin Becek, 1981 İstanbul doğumlu. Mutlu bir evliliği ve iki tane prensesi olan, üniversite mezunu, fanatik Galatasaraylı, güler yüzlü, kendisini hizmet sektörüne adamış bir iş adamıdır.

- Bugüne kadar birbirinden ünlü mekanların yatırımcılığını yaptınız. Hepsi de kısa sürede şehirlerin en popüler mekanlarından oldu. Bu başarının sırrı nedir?

Doğru noktalarda doğru adımlar, doğru projelerde doğru insanlar… Özellikle doğru insanlar kısmına ben çok önem veririm çünkü başarı ekip işidir. Bunu ne yatırımcı ne de yöneticinin üstlenmesi doğru olmaz. Tabii böyle konularda kim daha çok göz önündeyse başarı için de onun adından söz ediliyor ama doğru ekip olmadan başarıya ulaşmak çok zor.

- Sektöre girişiniz nasıl oldu?

Sektöre, üniverisitede girdim. Üniversite okurken harçlığımı çıkarmak için partiler vermeye başladım. Herkeste çok sevdi, katılımlar çok yüksekti. Ben de ilgiden aldığım güçle her geçen sene daha bir cesaretle daha büyük organizasyonlar yapmaya başladım. Ortaklarım bana inandılar ve önümü açtılar. ‘Doğru insan’ olgusu burada da devreye girdi.

- Alaçatı son birkaç yıldır sezonun en trend tatil noktalarından. Öyle ki Bodrum’u bile geçti desek yanlış olmaz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?

Alaçatı, ülkemizde eğlence turizminin en önemli noktası. Bodrum’la hiçbir zaman kıyaslanamaz. Çünkü Bodrum çok büyüdü, şehirleşti. Alaçatı öyle değil. Hem tatil yapalım hem eğlenelim diyen insanların birinci tercihi haline geldi.

- İki şehri de yakından tanıdığınız için klasik soruyu size de sormak istiyoruz. İzmir mi İstanbul mu?

İki şehrin yeri de bambaşka. İstanbul doğup büyüdüğüm, yaşadığım yer ama İzmir sevgilim.

- Dur durak bilmeden neredeyse her sezona yeni bir mekan ile giriş yapıyorsunuz. Yeni sezonda yeni bir proje var mı?

Yeni sezon için bir projemiz yok şu an. Enerjimizi Alaçatı’ya vermek istiyoruz. Alaçatı’da olmayı ve burada iş yapmayı çok seviyorum. Gelecek sezon için bir beach projemiz var. Onun üzerinde çalışıyoruz.