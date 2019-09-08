Başarılı gençler Balıkesir’de

Başkan Yücel Yılmaz, zirve öncesinde gençlerle yemekte bir araya geldi. Buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkanı Yılmaz “Gençlik Kuruluşları Birliği’nin çok önemli olduğuna inanıyorum. En iyi mühendisler, en iyi doktorlar, en iyi sosyologlar en iyi tasavvur yapanlar, en iyi hayal edenler her şeyin en iyisi bu birliklerimizden çıkmalı. Birbirimizi tanıyalım, güçlü ve zayıf yanlarımızı istişare edelim, her birimiz eksik kalan bir yeri kalkındırsın, ülkemiz daha güzel bir yer olsun. Bunu gerçekleştirecek olan siz gençlersiniz” diye konuştu.