08.09.2019 - 03:28
Başarılı gençler Balıkesir’de
Türkiye’nin dört bir yanından gelen Gençlik Kuruluşları Birliği’ne üye yüzlerce genç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Gençlik Zirvesi”nde buluştu.
Başkan Yücel Yılmaz, zirve öncesinde gençlerle yemekte bir araya geldi. Buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkanı Yılmaz “Gençlik Kuruluşları Birliği’nin çok önemli olduğuna inanıyorum. En iyi mühendisler, en iyi doktorlar, en iyi sosyologlar en iyi tasavvur yapanlar, en iyi hayal edenler her şeyin en iyisi bu birliklerimizden çıkmalı. Birbirimizi tanıyalım, güçlü ve zayıf yanlarımızı istişare edelim, her birimiz eksik kalan bir yeri kalkındırsın, ülkemiz daha güzel bir yer olsun. Bunu gerçekleştirecek olan siz gençlersiniz” diye konuştu.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.