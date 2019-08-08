Başarılı öğrenci tekstili seçti

Gençlerin tekstil ve deri mühendisliklerini tercih etmesi için meslek birliklerince yürütülen “Modanın Mühendisleri Projesi” amacına ulaştı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, İzmir’den start alan projenin kısa sürede Türkiye genelinde faaliyet gösteren 12 ihracatçı birliği ve Tekstil İşverenleri Sendikası tarafından da benimsendiğini, Ticaret Bakanlığı’nın da burs için onay verdiğini dile getirdi.

Yüzde 100 doluluk

Sertbaş, sektörlerin mühendis ihtiyacına büyük oranda cevap veren Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinin tekstil mühendisliği bölümlerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve taban puanlarında da büyük artış olduğunu belirtti. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar da, deri sektörünün her yıl en az 25 deri mühendisine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Asgari ücret kadar burs

Tekstil mühendisliğini tercih eden ilk 20 binde yer alan gençler, asgari ücret kadar; 20 ile 50 bin arasındakiler de asgari ücretin yüzde 70’i oranında burs alabilecek. 50 bin ile 80 bin arasındaki gençler ise, asgari ücretin yarısı kadar burstan yararlanabilecek. Deri mühendisliğini tercih eden ilk 20 bin arasına giren öğrenciler asgari ücret tutarında burs kazanırken, 20 ila 60 bin arasında yer alan öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i kadar, 60 bin ila 100 bin arasında yer alan olan öğrenciler için ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs verilecek.