25.01.2020 - 03:52 |
Başarılı piyanist dansta da iddialı
Piyano dalında uluslararası ödüllü Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi İdlin Arshinova, müzik başarısı kadar dansta elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Salsa Şampiyonası’nda partneri Atakan Özvataf ile 1’incilik elde eden İdlin Arshinova, “Çocukluğumdan beri salon ve Latin danslarıyla ilgileniyorum. Uzun yıllardır Türkiye Dans Sporları Federasyonu sporcusuydum ve gerek yurtiçi gerekse de yurtdışındaki yarışmalara katılarak çeşitli dereceler alıyordum. Ancak 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Dans Topluluğu’na katılarak salsaya başladım ve yıllırdır hayalini kurduğum birinciliği kazandım” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.