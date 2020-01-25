Başarılı piyanist dansta da iddialı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Salsa Şampiyonası’nda partneri Atakan Özvataf ile 1’incilik elde eden İdlin Arshinova, “Çocukluğumdan beri salon ve Latin danslarıyla ilgileniyorum. Uzun yıllardır Türkiye Dans Sporları Federasyonu sporcusuydum ve gerek yurtiçi gerekse de yurtdışındaki yarışmalara katılarak çeşitli dereceler alıyordum. Ancak 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Dans Topluluğu’na katılarak salsaya başladım ve yıllırdır hayalini kurduğum birinciliği kazandım” dedi.