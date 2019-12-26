‘Başarılı portföy çizmeye devam’

EGİAD Danışma Kurulu, 2019 yılının son toplantısını İzmir Ticaret Odası (İZTO) Teras Restoran’da yaptı. İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in başkanlığında ilk kez toplanan kurula; Kemal Çolakoğlu, Uğur Yüce, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Temel Aycan Şen, Seda Kaya, Aydın Buğra İlter, Yiğit Tatış, Uğur Barkan, Şükrü Ünlütürk, Fadıl Sivri, Faruk Güler, Hasan Küçükkurt, Jak Eskinazi, Neşe Gök, Önder Türkkanı, Prof. Dr. M. Cemali Dinçer, Salih Esen, Selami Özpoyraz, Misket Dikmen, Deniz Sipahi, Engin Uğur Ağır ve Banu Şen gibi iş dünyasının temsilcileri, basın yöneticileri ve EGİAD geçmiş dönem ve şu anki yönetim kurulu üyelerinden 65 kişi katıldı.

‘Stratejik plan, belirsizliği azaltır’

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 15. dönem faaliyetleri ve projeleriyle ilgili olarak ayrıntılı bir sunum yaptı. EGİAD’ın 30. yılı olarak 2020’de tanıtılacak olan Stratejik Plan’a da değinen Aslan, “Stratejik planlama, geleceğin belirsizliklerini minimize etmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemli” dedi.

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bir önceki Danışma Kurulu toplantısında görüşülen ve ardından hayata geçirilen kararlara dikkat çekti, “İşbirliği önemli. EGİAD, bir STK olarak, yeni planlamalarla uzun vadede başarılı bir portföy çizmeye devam edecek” dedi.