Başarının adı Arıcan

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 81.232 puan alıp 5. olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Ferhat Arıcan, Milliyet Ege Spor Servisi’nin konuğu oldu. Tokyo hedefine kazanmaya devam ederek ilerlediğini belirten Arıcan, “Bugüne kadar beni gerek katılacağım yarışmalar öncesi gerek de sonrası destekleyen Milliyet Ege ailesine sonsuz teşekkür ederim. Bugüne kadar başta kendime sonra da çevereme verdiğim özleri tutarak kazanmayı sürdürdüm. Şimdi de önümdeki olimpiyatlar için iyi hazırlanarak başarı elde edeceğim” dedi.

- Madalya ve başarılarla dolu spor hayatın nasıl başladı?

4. sınıfa giderken bahçede ellerimin üzerinde yürüyen bir çocuktum. Fazlasıyla hareketli ve yerimde durmuyordum. Evde kapı eşiklerinin üzerinde oturduğumu söylerlerdi hep. Tavanda bile ayak izlerim varmış. Bu hiperaktifliğimi beden eğitimi öğretmenim keşfetti ilk. Ardından Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildim. Fuarda küçük hobi spor okulu var. Oraya ilk gün gittiğimde denge tahtasında herkesi yürütmeye çalışıyorlardı. Ben orada da ellerimin üzerinde yürüdüm. İlk antrenörüm orda bu çocuk niye daha önceden buraya getirilmedi diye anneme serzenişte bulunmuş. Orda bir gün geçirdikten sonra Bornova’da daha profesyonel bir salona gittim. Hikayem orada başladı. İyi ki de başlamış diyorum. Artık cimnastik ile bir bütünüm. Dünyaya bir daha gelsem yine cimnastikçi olmak isterim.

- Kendi adına sponsor desteğini nasıl buluyorsun?

Maddi anlamda sorunsuz bir çalışma ortamı geçirince başarı yüzdesi daha da artıyor. Sponsor bulmakta zorluk çekiyoruz. Cimnastikçilerin genel serzenişi bu yönderdir. Son günlerde bu branşta üst üste elde ettiğimiz başarılar bizlerin isimlerini tanıtma yolunda büyük bir artı oldu. Artık insanlar bizlerin neler yaptığına ve nasıl başarılar elde ettiğine aşina olmaya başladı. Bizler tabiiki devletimizin ve fedarasyonumuzun desteği ile eksiksiz yarışıyoruz. Güncel ve ektra ihtiyaçlarımız için gerçek anlamda destek bekliyoruz. Motivasyonumuzun ve performansımızın sorunsuz artması için sponsor desteği şart.

- Çalışma azmini ve başarını neye dayandırıyorsun?

2016 yılında olimpiyatlara giden ilk Türk sporcuydum. Şimdi de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazandım. 2016’da büyük bir talihsizlik yaşadım. Madalyanın en büyük adayıyken madalyaya uzanamadım. Kendime bir söz vermiştim ve sözümü tuttum. Yine olimpiyatlara katıldım. Artık daha dikkatli ve konsantre olacağım. Daha çok tecrübem var. Bugüne kadar kazandığım başarılarda milli duygularımın da çok büyük etkisi oldu. Kürsüde boynumda madalya ile Türk Bayrağı’nı dalgalandırıp, İstiklal Marşı’mızı dinletmek gurur verici. Bu duyguyu Tokyo’da da hissetmek istiyorum.

- Tokyo hedeflerin neler?

Daha önce sizlerle gerçekleştirdiğimiz röportajımda ‘Benim bir hayalim var’ demiştim. Ben o hayalime artık daha yakınım. Tokyo’da tek bir hedefim var. O da zirve. Bugüne kadar hep en iyisi için mücadele verdim. Bundan sonra da Tokyo’ya en iyi şekilde hazırlanıp ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. Türk Bayrağı’nı zirveye çekip ve Milli Marşımız’ı tüm Dünya’ya dinletmek istiyorum.

- İzmir’in cimnastikteki ilerleyişini nasıl buluyorsun?

İzmir artık cimnastikte bir ekol oldu. Bu sporda başarının ve madalyanın merkezi konumunda. Gerek sunulan imkanlar gerekse çalışma konuşulları ile tam anlamıyla donanımlı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve federasyon tam bir uyum içinde çalışıyor. Cimnastik adına özel eğitim veren kurumlar da büyük destek sağlıyor. Bu tempo devam ederse İzmir cimnastikte daha nice şampiyonlar çıkarır. Bizlerin açtığı bu kapıdan, daha fazla gencin geçmesi gerekiyor.