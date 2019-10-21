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    HaberlerEgeBaşarının mimarlarına ‘teşekkür’ sertifikası
    21.10.2019 - 01:27 |

    Başarının mimarlarına ‘teşekkür’ sertifikası

    Başarının mimarlarına ‘teşekkür’ sertifikası

    CHP Konak İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan partililere teşekkür sertifikası verdi. Düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, alınan tarihi başarıyı örgütle uyumlu çalışmanın neticesi olarak tanımladı, “Seçimin tüm kahramanlarına teşekkür ediyorum. Özellikle partililer arası diyaloğun ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da buradan teşekkür ediyoruz. Bu süreç İzmir’de de istediğimiz neticelere ulaşmamızı sağladı” dedi. Batur, bu sorumluluğun bilinci içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

    CHP İl Başkanı Deniz Yücel de, “Bu başarıyı CHP’nin geneldeki iktidarıyla taçlandırmak zorundayız” diye konuştu.

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