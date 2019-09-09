Başarının üç şartı var: İddia, irade, ahlak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen Gençlik Kuruluşları Birliği Gençlik Zirvesi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 500 gence “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” sunumu yaptı. Toplumsal çalışmaların temelinde; iddia, irade ve ahlak olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, “İktisadi hayat, eğitim ve insani yardım alanlarında başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek” dedi. Büyükşehir başkanı Yücel Yılmaz da, yerel yönetim olarak sürekli gençlerle bir araya gelip fikri alışverişi yaptıklarını belirtti, gençlere Türkiye’nin parlyan yıldızı Balıkesir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Zirvenin ardından Kurtulmuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Kurtulmuş’a Balıkesir ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında brifing verdi.