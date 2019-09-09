BİST98.9870EURO6,30-0,07USD5,710ALTIN277,520,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBaşarının üç şartı var: İddia, irade, ahlak
    09.09.2019 - 07:50

    Başarının üç şartı var: İddia, irade, ahlak

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen Gençlik Kuruluşları Birliği Gençlik Zirvesi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 500 gence “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” sunumu yaptı.

    Başarının üç şartı var: İddia, irade, ahlak

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen Gençlik Kuruluşları Birliği Gençlik Zirvesi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 500 gence “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” sunumu yaptı. Toplumsal çalışmaların temelinde; iddia, irade ve ahlak olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, “İktisadi hayat, eğitim ve insani yardım alanlarında başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek” dedi. Büyükşehir başkanı Yücel Yılmaz da, yerel yönetim olarak sürekli gençlerle bir araya gelip fikri alışverişi yaptıklarını belirtti, gençlere Türkiye’nin parlyan yıldızı Balıkesir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
    Zirvenin ardından Kurtulmuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Kurtulmuş’a Balıkesir ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında brifing verdi.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
    daha fazla video için
    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Sıradaki Haber