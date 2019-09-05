‘Başbaşa vermeyince taş yerinden oynamaz’

Geçen hafta teşkilat yöneticileri ve üyelerle Menderes’e çıkarma yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bundan sonra bir hafta eş zamanlı 30 ilçe ziyareti, bir hafta da tüm yöneticilerle Menderes örneği gibi tek ilçe ziyareti yapacaklarını belirtti. Hedeflerinin aynı anda 1000 kapı çalmak olduğunu ifade eden Sürekli, şöyle konuştu:

“Teşkilatlarımız içinde diriliş ruhunu büyüten bu modelle, sırtı yere gelmeyecek bir heyecan, birlik ve beraberlik duygusu ortaya çıktı. ‘Baş başa vermeyince, taş yerinden oynamaz’ derler. Aynı dava arkadaşıysak, eskisiyle yenisiyle, genciyle yaşlısıyla, kadını erkeğiyle, görev ve sorumluluğumuz ne olursa olsun ortak akılla hedefe ulaşacağımızın bilincindeyiz.

İzmir’in ve ilçelerimizin sorunlarını masaya yatırma fırsatı buluyoruz. Siyasette ve hizmette ana bellek önemlidir. Geleceği planlamak için de olmazsa olmazdır. Bu alan çalışmalarımızda edindiğimiz bilgi ve tespitler, gerçekçi ve etkin bir rapora dönüştürülecek. Tek tek kapıları çalarak 2024 hedefimize giden yol haritasını çıkaracağız.”