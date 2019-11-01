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    HaberlerEgeBasın Akademisi’nde 2. dönem başlıyor
    01.11.2019 - 01:02 |

    Basın Akademisi’nde 2. dönem başlıyor

    Basın Akademisi’nde 2. dönem başlıyor

    Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), Avrupa Birliği (AB) hibe destek programı kapsamında kurduğu İGC Basın Akademisi eğitimlerinin ders programı belli oldu. Eğitimler, 4 Kasım günü başlayacak. Sosyal medya uygulamaları ve yönetimi, sayfa tasarımı ve grafik, görsel ve işitsel medyada yeni teknolojiler ve İngilizce eğitimleri kasım, aralık ve ocak aylarında, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 19.00-20.30 arasında gerçekleştirilecek.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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