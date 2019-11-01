Basın Akademisi’nde 2. dönem başlıyor

Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), Avrupa Birliği (AB) hibe destek programı kapsamında kurduğu İGC Basın Akademisi eğitimlerinin ders programı belli oldu. Eğitimler, 4 Kasım günü başlayacak. Sosyal medya uygulamaları ve yönetimi, sayfa tasarımı ve grafik, görsel ve işitsel medyada yeni teknolojiler ve İngilizce eğitimleri kasım, aralık ve ocak aylarında, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 19.00-20.30 arasında gerçekleştirilecek.