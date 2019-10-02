Basın Ligi’nde kura heyecanı

8 Ekim’de başlayacak İGC 2019 ‘Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu’ futbol şöleni kura çekimi ve fikstürü gerçekleşen törenle yapıldı. Finalinin 1 Kasım’da yapılacak turnuvaya kentteki basın kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kura çekimi törenine, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet İncu, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilci Yardımcısı Selçuk Ergeldi, İGC Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Erek ve turnuvaya katılan gazetecilerin takım temsilcileri katıldı.

8 Ekim’de başlıyor

Açılış konuşmasını yapan İGC Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Erek, “Kentteki basın kuruluşları arasında dayanışmayı arttırmak, meslektaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla düzenlenen bir turnuva. Amacımız farklı gazetelerde çalışan gazeteci arkadaşlarımız ile bir araya gelerek, kaynaşarak, bir futbol şöleni ortaya çıkarmak. Eminim; Ünver Ergün Sezonu, her takımın centilmen bir şekilde mücadele edeceği bir sezon olacak. Hepimiz bunun farkında olarak sahaya çıkacağız” diye konuştu. Turnuvada maçlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark içindeki halı sahasında oynanacak. 16 takımdan oluşan ve 40 müsabakanın yapılacağı turnuva 8 Ekim’de başlayıp, 1 Kasım’da sona erecek.