Basın Ligi'ne kaldığı yerden devam

Kentte yer alan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin buluşacağı turnuvada İzmirli gazeteciler futbola doyacak. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nce kentteki basın kuruluşları arasında dayanışmayı arttırmak, meslektaşları bir araya getirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan İGC 2019 Basın Ligi’nde maçlar, geçen yıl da olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark içindeki halı sahasında oynanacak. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen, “Geçen yıl Şevket Özçelik sezonu olarak düzenlediğimiz İGC Basın Ligi’ni bu yıl ikinci kez İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile düzenleyeceğiz. Gazetecilerin morale en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde sorunlardan biraz uzaklaşacağımız, birlikte bir şeyler üreteceğimiz, moralimizi yükseltecek bir etkinlik olmasını temenni ediyorum” dedi.