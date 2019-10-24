24.10.2019 - 02:37 |
Basın Özgürlüğü ödülü Ünlü’nün
Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından geleneksel hale getirilen ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahibi gazeteci Ünsal Ünlü oldu.
Ünlü, medyadaki zorlu koşullara karşılık, evine kurduğu stüdyosundan her gün binlerce takipçiye ulaşan yayınlarıyla bu ödüle layık görüldü. Programa katılan Başkan Cemil Tugay, “Mesleki geçmişi, mücadelesi ve duruşuyla haklı bir saygı uyandıran Ünlü’yü kutluyorum” dedi.
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