Basın Özgürlüğü ödülü Ünlü’nün

Ünlü, medyadaki zorlu koşullara karşılık, evine kurduğu stüdyosundan her gün binlerce takipçiye ulaşan yayınlarıyla bu ödüle layık görüldü. Programa katılan Başkan Cemil Tugay, “Mesleki geçmişi, mücadelesi ve duruşuyla haklı bir saygı uyandıran Ünlü’yü kutluyorum” dedi.