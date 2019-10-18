18.10.2019 - 00:47 |
Başkan açtı kolları
Aydın Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür-Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, Alemler Mahallesi’nde düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı, vatandaşlarla zeybek oynadı.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.