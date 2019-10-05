05.10.2019 - 02:19 |
Başkan Aksoy, genç piyanistleri ağırladı
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, dün sona eren Uluslararası 1. İzmir Piyano Festivali için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç piyanistleri ağırladı, Menemen’in sembolü olan testilerden hediye etti.
Sanata ve sanatçıya her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Aksoy, “Genç yetenekleri destekleyen bir etkinliğe sponsor olmak gurur verici. Önümüzdeki dönemde Menemen’de yapılması için gerekli başvuruları yapacağız” dedi. Festivalin geliri Ege Orman Vakfı’na bağışlanacak.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.