Başkan Aksoy, genç piyanistleri ağırladı

Sanata ve sanatçıya her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Aksoy, “Genç yetenekleri destekleyen bir etkinliğe sponsor olmak gurur verici. Önümüzdeki dönemde Menemen’de yapılması için gerekli başvuruları yapacağız” dedi. Festivalin geliri Ege Orman Vakfı’na bağışlanacak.