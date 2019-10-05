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    HaberlerEgeBaşkan Aksoy, genç piyanistleri ağırladı
    05.10.2019 - 02:19 |

    Başkan Aksoy, genç piyanistleri ağırladı

    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, dün sona eren Uluslararası 1. İzmir Piyano Festivali için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç piyanistleri ağırladı, Menemen’in sembolü olan testilerden hediye etti.

    Başkan Aksoy, genç piyanistleri ağırladı

    Sanata ve sanatçıya her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Aksoy, “Genç yetenekleri destekleyen bir etkinliğe sponsor olmak gurur verici. Önümüzdeki dönemde Menemen’de yapılması için gerekli başvuruları yapacağız” dedi. Festivalin geliri Ege Orman Vakfı’na bağışlanacak.

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