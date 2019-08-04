BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59USD5,56-0,82ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBaşkan Aktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı
    04.08.2019 - 00:27| SAMET ADİLAK Milliyet

    Başkan Aktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı

    Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, bir sosyal sorumluluk projesinin daha mimarı oldu. Omurga deformitesi olan skolyoz ile mücadele etmek için fizyoterapist Refika Tuğçe Candan’ın girişimleriyle kurulan, “Skolyozu Yenenler Derneği” ile birlikte adım atacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, kulübün altyapısında bulunan sporculara sağlık taraması yaptırdı

    Başkan Aktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı

    Omurganın sağa veya sola doğru kayması ve kendi çevresinde dönmesiyle oluşan, ileri evrelerde ciddi postüral bozukluğa neden olan Skolyoz ile mücadele etmek için İzmir’de kurulan Skolyozu Yenenler Derneği’ne bir destek de Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’tan geldi. Fizyoterapist Tuğçe Candan’ın girişimleri ile hayata geçen Skolyozu Yenenler Derneği, bu hastalığa karşı bilinç oluşturmak ve tedavi tekniklerinde kolaylık sağlamak amaçlı hastaları ve sağlık çalışanlarını tek çatı altında toplamayı amaçlıyor. Derneğin yönetim kurulunda bulunan ve derneğe gönül veren Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ise, Türkiye’de bir ilke imza atarak, kulübünün altyapısında başlayarak tüm sporcularına Skolyoz taraması yaptırdı.

    ‘Doğru bilinen yanlışlar var’

    Skolyozu Yenenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fizyoterapist Refika Tuğçe Candan, bu hastalığın erken yaşlarda teşhiş edilerek ameliyata gerek kalmadan önlenebileceğini belirterek, “En sık görülen omurga problemlerinden biri olan skolyoz, sağlıklı çocukların ortalama %2-4’ünde tespit edilebiliyor. Skolyoz hakkında çok fazla doğru bilinen yanlış bilgi var. Skolyoz hakkındaki bu yanlış bilinenlerin önüne geçmek amacıyla kurmuş olduğumuz Skolyozu Yenenler Derneği, skolyozlu hastalar ve sağlık çalışanlarının yönetiminde olan bir dernek olarak hizmet verecek” dedi.

    SPORCU SAĞLIĞINA TAM DESTEK

    Skolyoz ve benzeri omurga hastalıklarının sporcu sağlığında da büyük önem gerektirdiğinin vurgusunu yapan Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, “Böylesine önemli bir sağlık problemi için bilinç oluşturmamız şart. Skolyozu Yenenler Derneği, İzmir’de kurulmasına rağmen tüm Türkiye’de farkındalık oluşturacak bir yapıda. Bizler de Cİ Group ve Bucaspor ailesi olarak bu projenin destekçisi olmak ve öncelikle de kulübümüzün altyapısından başlayarak sağlık taramaları yapmaya karar verdik. Sağlıklı sporcular ve bireyler yetiştirmek için bu ve bunun gibi adımların destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
    daha fazla video için
    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Murat Nehri'nden bir acı haber daha!

    Murat Nehri'nden bir acı haber daha!

    Önce valilik sonra Meteoroloji! Uyarı üstüne uyarı geliyor

    Önce valilik sonra Meteoroloji! Uyarı üstüne uyarı geliyor

    Çalıştığı çiftlikte ölü olarak bulundu

    Çalıştığı çiftlikte ölü olarak bulundu

    Biri kardeşi diğeri oğlu... Bu acının tarifi yok

    Biri kardeşi diğeri oğlu... Bu acının tarifi yok

    Sıradaki Haber