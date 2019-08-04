Başkan Aktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı

Omurganın sağa veya sola doğru kayması ve kendi çevresinde dönmesiyle oluşan, ileri evrelerde ciddi postüral bozukluğa neden olan Skolyoz ile mücadele etmek için İzmir’de kurulan Skolyozu Yenenler Derneği’ne bir destek de Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’tan geldi. Fizyoterapist Tuğçe Candan’ın girişimleri ile hayata geçen Skolyozu Yenenler Derneği, bu hastalığa karşı bilinç oluşturmak ve tedavi tekniklerinde kolaylık sağlamak amaçlı hastaları ve sağlık çalışanlarını tek çatı altında toplamayı amaçlıyor. Derneğin yönetim kurulunda bulunan ve derneğe gönül veren Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ise, Türkiye’de bir ilke imza atarak, kulübünün altyapısında başlayarak tüm sporcularına Skolyoz taraması yaptırdı.

‘Doğru bilinen yanlışlar var’

Skolyozu Yenenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fizyoterapist Refika Tuğçe Candan, bu hastalığın erken yaşlarda teşhiş edilerek ameliyata gerek kalmadan önlenebileceğini belirterek, “En sık görülen omurga problemlerinden biri olan skolyoz, sağlıklı çocukların ortalama %2-4’ünde tespit edilebiliyor. Skolyoz hakkında çok fazla doğru bilinen yanlış bilgi var. Skolyoz hakkındaki bu yanlış bilinenlerin önüne geçmek amacıyla kurmuş olduğumuz Skolyozu Yenenler Derneği, skolyozlu hastalar ve sağlık çalışanlarının yönetiminde olan bir dernek olarak hizmet verecek” dedi.

SPORCU SAĞLIĞINA TAM DESTEK

Skolyoz ve benzeri omurga hastalıklarının sporcu sağlığında da büyük önem gerektirdiğinin vurgusunu yapan Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, “Böylesine önemli bir sağlık problemi için bilinç oluşturmamız şart. Skolyozu Yenenler Derneği, İzmir’de kurulmasına rağmen tüm Türkiye’de farkındalık oluşturacak bir yapıda. Bizler de Cİ Group ve Bucaspor ailesi olarak bu projenin destekçisi olmak ve öncelikle de kulübümüzün altyapısından başlayarak sağlık taramaları yapmaya karar verdik. Sağlıklı sporcular ve bireyler yetiştirmek için bu ve bunun gibi adımların destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.