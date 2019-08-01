Başkan Aktaş’ın Bucaspor savaşı

Tire 1922 Spor’un yarışmacı haklarını alarak Ci Group Buca ismiyle ilçeyi profesyonel ligde yarıştıracak Başkan Cihan Aktaş’ın, yeni kulübün tekrar Bucaspor olması için harekete geçti. Bucaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Gerçekleşen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu olağan toplantısında Tire Sportif Anonim Şirketinin isminin Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketi ve armasının da yeni kulübün armasıyla değiştirilmesi görüşülmüştür. Yapılan toplantının sonunda Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketinin Tire Sportif Anonim Şirketinin yerini almasına izin verilmiştir. Yeni kurulan şirketimiz, Bucaspor isim ve armasının kullanım hakkının kendisine ait olduğunu belgeler ile göstererek Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketinin isminin ve armasının mevcut Bucaspor ismi ve armasıyla değiştirilmesi için en kısa sürede Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur” dendi.