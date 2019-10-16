BİST95.2581,36EURO6,540,17 USD5,930,15ALTIN280,95-1,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBaşkan Ali Çetin zafere inanıyor
    16.10.2019 - 01:17 |

    Başkan Ali Çetin zafere inanıyor

    Süper Lig’de 20 Ekim Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor’da tüm camia 3 puana kilitlendi.

    Başkan Ali Çetin zafere inanıyor

    Başkan Ali Çetin, Fenerbahçe’yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi. Milli arada teknik direktörlük değişikliğine gittiklerini hatırlatan Çetin, “Mehmet Özdilek hocamızla yeni bir sayfa açacağız. Takımımız çok iyi hazırlanıyor. Fenerbahçe’yi yenecek güçteyiz. Tek bir amacımız var, 3 puanı hanemize yazdırmak” dedi. Taraftardan da destek beklediklerini vurgulayan Başkan Ali Çetin, “Stadımızı dolu göreceğimizden şüphem yok. Fenerbahçe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz. Ligde 7 hafta geride kaldı. Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig’e döndü. Bu başarıda herkesin emeği var. Bu yüzden gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Fenerbahçe’yi yenip emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz” diye konuştu.

    Hatay'da kahreden olayKilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gece yarısı kurşun yağdırdılar! İşletmeci dehşet anlarını böyle anlattı

    Gece yarısı kurşun yağdırdılar! İşletmeci dehşet anlarını böyle anlattı

    KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs kredi başvuruları nasıl yapılır?

    KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs kredi başvuruları nasıl yapılır?

    Kahreden olay! Kurtarmak istediler ama aynı yerde can verdiler

    Kahreden olay! Kurtarmak istediler ama aynı yerde can verdiler

    MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

    MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

    Sıradaki Haber