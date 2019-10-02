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    Haberler EgeBaşkan Aras raket salladı
    02.10.2019 - 07:50 |

    Başkan Aras raket salladı

    Bodrum’da artık geleneksel hale gelen Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası dün düzenlenen tören ve açılış maçıyla başladı.

    Başkan Aras raket salladı

    Bodrum’da artık geleneksel hale gelen Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası dün düzenlenen tören ve açılış maçıyla başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Milli Sporcu Ebru Bulgurcu ile açılış maçında raket salladı. Her yıl sporcuları Bodrum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti, “Aydın Gönülalan Hocam’ızın yaktığı ateş bugün büyüdü ve artık Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası Bodrum’da bir gelenek haline dönüştü. Önümüzdeki 4 gün boyunca kazasız belasız bir turnuva diliyorum” dedi. Mücadele etmenin güzel olduğunu ama asıl önemli olanın şampiyonaya katılmak olduğunu ifade eden Kaymakam Bekir Yılmaz ise katılım ve destek sağlayan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından sporculara 2 tekerlekli sandalye hediye edildi. Başkan Ahmet Aras’ın da katıldığı açılış maçı gerçekleştirildi. Milli Sporcu Ebru Bulgurcu ile Başkan Aras’ın rakibi tenis sporunun Türkiye’deki duayeni Arif Koçak ile 2020 Tokyo Paralimpik Engelli Olimpiyatlarına hazırlanan Milli Sporcu Uğur Altınel oldu. 4 Ekim’e kadar devam edecek olan Türkiye’nin farklı şehirlerinden 65 sporcunun katıldığı 2019 Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası ödül töreni ile devam edecek.

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