Başkan Arda çaldı çınarlar söyledi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçede yaşayan 60 yaş üstü yurttaşların sosyalleşmeleri, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ne konuk oldu. Ata Evi’nde Türk halk müziği çalışmaları yapan üyelerin ay sonu etkinliğine katılan Başkan Arda, bendir çaldı, keyifli gösteriye eşlik etti. Yaş almış çınarlarla bir gün geçirdiği için mutlu olduğunu belirten Başkan Arda, “Hepsi birçok anı, tecrübe ve bilgi biriktirmiş büyüklerimizden yeni bilgiler ediniyor onların bakış açılarıyla yolumuzu çiziyoruz. Her ziyarette başka kazanımlar elde ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Oluşturdukları Türk halk müziği grubu da çok başarılı bir gösteri sundu. Hepsinin emeğine sağlık. Her zaman onların yanında olacağım” diye konuştu.