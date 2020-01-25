Başkan Arslan, sanayi esnafını ziyaret etti

Yeni kurulan Esnaf Destek Birimi’yle ilgili vatandaşlara bilgi vererek esnafın şikayet ve taleplerini tespit etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Arslan, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek ve yanlarında olmak için haftanın belirli günlerinde ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.