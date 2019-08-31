BİST96.7180,84EURO6,42-0,55USD 5,840,02ALTIN285,46-0,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBaşkan Batur’dan amatöre destek devam ediyor
    31.08.2019 - 02:25

    Başkan Batur’dan amatöre destek devam ediyor

    Konak Belediyesi, ilçenin amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor.

    Başkan Batur’dan amatöre destek devam ediyor

    Temmuz ayında 20 amatör spor kulübüne nakdî yardım yapan Konak Belediyesi, bu kez de malzeme desteği sağladı. Amatör liglerde mücadele eden 20 kulübe, krampondan futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabısına kadar, takımların ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi verildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, malzemeleri Konak Belediyesi başkanlık binasında düzenlenen törenle kulüplere teslim etti. Törene, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut, Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı, kulüp yöneticileri, sporcular ve Konak Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
    daha fazla video için
    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'ne atama

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'ne atama

    Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu

    Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu

    Emniyet o paylaşım sonrası harekete geçti! Twitter'da bir kız çocuğuna ait...

    Emniyet o paylaşım sonrası harekete geçti! Twitter'da bir kız çocuğuna ait...

    Sıradaki Haber