Başkan Batur’dan amatöre destek devam ediyor

Temmuz ayında 20 amatör spor kulübüne nakdî yardım yapan Konak Belediyesi, bu kez de malzeme desteği sağladı. Amatör liglerde mücadele eden 20 kulübe, krampondan futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabısına kadar, takımların ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi verildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, malzemeleri Konak Belediyesi başkanlık binasında düzenlenen törenle kulüplere teslim etti. Törene, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut, Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı, kulüp yöneticileri, sporcular ve Konak Belediyesi meclis üyeleri katıldı.