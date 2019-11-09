09.11.2019 - 02:06 |
Başkan Batur’dan moral ziyareti
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek, lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.
Çocuklarla konuşup çeşitli hediyeler veren Batur, “Çocuklarımızın ilgiye, sevgiye ihtiyaçları var. Bu hastalığın en büyük ilacı da zaten moral... Biz de çocuklarımıza ve ailelerine moral aşılamaya çalıştık. Hepsinin kısa sürede iyileşmesi en büyük umudum. Bir an önce iyileşsinler ve onlar için hazırladığımız parklarda tıpkı yaşıtları gibi oynasınlar, arkadaşlarıyla okullarına gidip kendi gelecekleri için hazırlansınlar istiyoruz” dedi.
Başkan Batur, çocukları korumak adına ziyaret sırasında yüzüne maske taktı.
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