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    HaberlerEge Haberleri Başkan Bilgin yalnız değil!
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    15.12.2019 - 00:02 |

    Başkan Bilgin yalnız değil!

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP İlçe Başkanı Aysun Helvacıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal’a kimliği belirsiz bir kişinin sosyal medya üzerinden ölüm tehdidinde bulunması üzerine ilçe halkı belediyeye akın etti. Başkan Bilgin’i makamında ziyaret eden vatandaş, Bilgin, sonuna kadar yanlarında olduklarını dile getirdi.

    Başkan Bilgin yalnız değil!

    Destek ziyareti için teşekkür eden Başkan Bilgin, “Olay Savcılığa intikal etti. Yüce Türk yargısı, halkın iradesiyle göreve gelmiş Belediye Başkanı, İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısına karşı yapılan bu çirkin tehdidin peşini bırakmayacak” dedi.

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