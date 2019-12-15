Başkan Bilgin yalnız değil!

Destek ziyareti için teşekkür eden Başkan Bilgin, “Olay Savcılığa intikal etti. Yüce Türk yargısı, halkın iradesiyle göreve gelmiş Belediye Başkanı, İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısına karşı yapılan bu çirkin tehdidin peşini bırakmayacak” dedi.