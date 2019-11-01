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    HaberlerEgeBaşkan Bilgin’den Efe’ye tablet
    01.11.2019 - 01:00 |

    Başkan Bilgin’den Efe’ye tablet

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen “Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası” Batı Müsabakalarında Türkiye ikincisi olan Saruhanlı Belediyespor Taekwondo takımı sporcularından Yağız Efe Serbest’e tablet bilgisayar hediye etti.

    Başkan Bilgin’den Efe’ye tablet

    Başkan Bilgin, “Sevgili öğrencimiz Türkiye İkincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzu, Onu yetiştiren ailesini ve antrenörümüz Süleyman Başar’ı tebrik ederim. Saruhanlı Belediyespor, sporun her branşında ülke çapında büyük başarılara imza atacak” dedi.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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