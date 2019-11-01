Başkan Bilgin’den Efe’ye tablet

Başkan Bilgin, “Sevgili öğrencimiz Türkiye İkincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzu, Onu yetiştiren ailesini ve antrenörümüz Süleyman Başar’ı tebrik ederim. Saruhanlı Belediyespor, sporun her branşında ülke çapında büyük başarılara imza atacak” dedi.