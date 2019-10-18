18.10.2019 - 01:00 |
Başkan Bilgin’den öğrencilere kek
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı ve iç piyasada tüketimini artırmak için hazırlattığı üzümlü kekleri öğrencilere dağıttı.
Başkan Bilgin, “Üzüm, ilçemizin başlıca gelir kaynağıdır. Biz bu ürüne ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimize de o kadar sahip çıkmış oluruz. Tüm vatandaşlarımızı üzüm tüketmeye davet ediyorum” dedi.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.