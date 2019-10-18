Başkan Bilgin’den öğrencilere kek

Başkan Bilgin, “Üzüm, ilçemizin başlıca gelir kaynağıdır. Biz bu ürüne ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimize de o kadar sahip çıkmış oluruz. Tüm vatandaşlarımızı üzüm tüketmeye davet ediyorum” dedi.