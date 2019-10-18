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    HaberlerEgeBaşkan Bilgin’den öğrencilere kek
    18.10.2019 - 01:00 |

    Başkan Bilgin’den öğrencilere kek

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı ve iç piyasada tüketimini artırmak için hazırlattığı üzümlü kekleri öğrencilere dağıttı.

    Başkan Bilgin’den öğrencilere kek

    Başkan Bilgin, “Üzüm, ilçemizin başlıca gelir kaynağıdır. Biz bu ürüne ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimize de o kadar sahip çıkmış oluruz. Tüm vatandaşlarımızı üzüm tüketmeye davet ediyorum” dedi.

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