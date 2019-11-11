11.11.2019 - 01:14 |
Başkan Çakın ilk turu gençlerle attı
Uşak Atapark çevresinde geçtiğimiz günlerde oluşturulan bisiklet yolunda ilk sürüşü; Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman ve Memleketim Uşak Kart projesiyle ikametini kente alan üniversite öğrencileri yaptı.
Bisiklet yollarının kente yayılacağını belirten Çakın, “Ayrıca öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği Kurtuluş Mahallesi eski müze arkasındaki üç sokağı trafiğe kapatıp gençlerimiz için cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.
istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.