Başkan Çerçi’den birliktelik mesajı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Çerçi yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Vatanına işgali kabullenmeyen aziz milletimiz, İstiklal Savaşı’yla kenetlenerek ruhunu ortaya koymuştur. Atalarımızın canları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, aynı hassasiyet ve fedakârlıkla koruyarak gelecek nesillere aktaracağız” ifadesini kullandı.