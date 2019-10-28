29.10.2019 - 00:03 |
Başkan Çerçi’den birliktelik mesajı
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Çerçi yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Vatanına işgali kabullenmeyen aziz milletimiz, İstiklal Savaşı’yla kenetlenerek ruhunu ortaya koymuştur. Atalarımızın canları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, aynı hassasiyet ve fedakârlıkla koruyarak gelecek nesillere aktaracağız” ifadesini kullandı.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.