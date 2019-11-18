Başkan Çerçi’nin halk buluşmaları sürüyor

Esnafı gezen Çerçi, ardından Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde kursiyerlerle buluştu. Yunusemre Belediyesi ile yeni hobiler edindiklerini belirten kursiyerler, Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.