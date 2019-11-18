18.11.2019 - 01:26 |
Başkan Çerçi’nin halk buluşmaları sürüyor
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerini Topçuasım ile sürdürdü.
Esnafı gezen Çerçi, ardından Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde kursiyerlerle buluştu. Yunusemre Belediyesi ile yeni hobiler edindiklerini belirten kursiyerler, Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.