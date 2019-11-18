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    HaberlerEge HaberleriBaşkan Çerçi’nin halk buluşmaları sürüyor
    18.11.2019 - 01:26 |

    Başkan Çerçi’nin halk buluşmaları sürüyor

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerini Topçuasım ile sürdürdü.

    Başkan Çerçi’nin halk buluşmaları sürüyor

    Esnafı gezen Çerçi, ardından Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde kursiyerlerle buluştu. Yunusemre Belediyesi ile yeni hobiler edindiklerini belirten kursiyerler, Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

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